Артистка призналась, что тяжело переживала расставание с мужем

Звезда российского кино, народная артистка Алена Яковлева недавно дала интервью Агате Муцениеце. Во время откровенной беседы актриса призналась, что осталась в теплых отношениях с бывшим супругом – продюсером Кириллом Мозгалевским. Тот даже ее подбросил до студии передачи.

Алена смогла пройти тернистый путь с бывшим супругом после развода: теперь они в хороших и дружеских отношениях. Звезде удалось отпустить ситуацию, когда она закрутила роман с мужчиной, который младше ее на 27 лет. После этого Агата в шутку заявила, что теперь компанию Яковлевой в ее 60 лет могут составить лишь дети. Однако подробности артистка раскрывать не стала.

Брак с Мозгалевским, считает Алена, можно смело назвать пройденным этапом. Звезд справилась с горем, нахлынувшей обидой и тяжестью в сердце с помощью съемок и работы.

"Надо двигаться дальше", – заявила Яковлева.



К официальному расторжению пара шла долго: общение сменялось разрывом отношений, затем Мозгалевский закрутил роман, хотя они к тому моменту еще были связаны браком. Точку в двенадцатилетних отношениях удалось поставить через какое-то время – тогда, когда муж уехал во Францию, чтобы заняться карьерой другой актрисы. Алена полагает, что упустила тот момент, когда взгляды с супругом стали расходиться, пишет РИА ФАН.

Первым мужем Яковлевой был известный актер Кирилл Козаков. Брак оказался кратковременным – через два года пара рассталась, несмотря на рождение дочки Маши. Мужчина не особо поддерживал отношения с наследницей. Не так давно девушка вышла замуж за музыканта Ивана Замотаева.