Примадонна не постеснялась показать натуральную красоту

Алла Пугачева крайне редко обновляет свою страницу в "Инстаграм". Однако в среду, 18 августа, звезда эстрады решила сделать исключение и опубликовала новый снимок, который вызвал бурю эмоций у интернет-пользователей.

Примадонна сделала селфи крупным планом, показав лицо без грамма косметики или фильтров.

"Вот и морщинки уже под глазами", – написала артистка.

Певица в шутку поинтересовалась, что же ей теперь не улыбаться, когда ее дом полон радости. И тут же ответила сама себе – морщины ее не смущают.

Поклонники осыпали Пугачеву комплиментами. Многие звезды, среди которых Николай Басков, Манижа, Игорь Николаев, тоже выразили свое восхищение звездой с помощью смайликов. Супруг артистки Максим Галкин лаконично прокомментировал пост своей жены – поставил смайл в виде сердца.

"Это не морщинки же совсем! Это лучики счастья у Вас", "Вы прекрасны", "Любим Вас всякую!", "Вы красивы и с морщинками! Улыбайтесь", – написали подписчики под кадром.

Впрочем, нашлись и недоброжелатели. Некоторые язвительно написали, что мол Примадонна шутит про первые морщинки в свои 72 года. Однако таких интернет-пользователей оказалось гораздо меньше тех, кто восхитился внешним видом Пугачевой.

Ранее известный музыкальный критик осудил Пугачеву за появление в прямых эфирах ее супруга в неприглядном виде.