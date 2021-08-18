"Конфликт менталитетов": звезда "Универа" рассказал о причинах ссоры с Кожевниковой

"Конфликт менталитетов": звезда "Универа" рассказал о причинах ссоры с Кожевниковой
Мария Кожевникова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист заявил, что не любит вспоминать такие моменты

Вскоре на телеэкраны выйдет продолжение "Универа" с обновленным актерским составом. Сама Мария Кожевникова отказалась от роли в ситкоме – во многом по причинам межличностного характера.

Актриса как-то признавалась, что коллеги на съемках устали друг от друга. Между актерами нередко нарастало напряжение. Марии было нелегко общаться с Валентиной Рубцовой и Араратом Кещяном – с последним она до сих пор предпочитает не здороваться.

Арарат недавно заявил, что выяснение отношений было вызвано "конфликтом менталитетов". Артист не стал вдаваться в подробности, ограничившись лишь тем, что причиной были неосторожно брошенные слова Марией. Вместе с тем Кещян дал понять, что ему не очень приятно вспоминать эти моменты и придавать им публичный характер.

"Мы в результате сняли новый сезон. Без Марии, но она давно ушла. И жизнь продолжается. Я не люблю говорить о подобных вещах. Ну зачем? На площадке произошла у кого-то ссора. Такое бывает", – считает актер.

Сама Кожевникова, кстати, в эфире "Эмпатии Манучи" признавалась, что артисты часто ссорились из-за обыкновенной рабочей усталости – часами проводили время на площадке бок о бок. А Арарат оказался "совершенно не ее человеком". Моментами у коллег, которые играли в ситкоме любовь, чуть не доходило до драк. На дне рождения у артиста Михаила Галустяна они пересеклись, однако у звезды не появилось желания даже здороваться с давним коллегой.

Не так давно Кожевникова рассказала о проблемах со здоровьем у сына Василия – ребенок провел несколько дней в больнице из-за болей в животе.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ

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