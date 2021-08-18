Парламентарий решил ознакомить законодателей с творчеством скандального артиста

Любопытный случай произошел в Красноярске. Там депутат местного горсовета Вячеслав Дюков решил лично продемонстрировать своим коллегам, какие посылы несет в массы рэп-исполнитель Моргенштерн. Целью парламентария было сплотить депутатов с тем, чтобы они поддержали его инициативу по запрету концертов певца.



Для наглядности Дюков зачитал несколько строчек из музыкальных произведений Моргенштерна. При этом государственному деятелю пришлось тщательно выбирать фразы, которые с определенной скидкой еще можно произносить в приличном обществе.

Таким образом, во время очередной сессии Красноярского горсовета депутаты услышали такие фразы, как:

"В моих руках твой зад – я его фанат", "Вдруг мы все подохнем утром".

Мини-выступление Дюкова было посвящено насущному вопросу. Парламентарий всерьез настроен запретить концерт рэпера в Красноярске. С этой целью он хочет объединить вокруг себя депутатов и составить коллективное обращение к градоначальнику, а также губернатору Красноярского края.

Дюков вообще считает, что местным властям необходимо навсегда запретить Моргенштерну выступать на площадках региона. Таким образом парламентарий пытается защитить детей от тлетворного влияния скандального певца, пишет издание "Подъем". Коллеги депутата уже поддержали его инициативу.

Напомним, Моргенштерн должен выступить в Красноярске 26 сентября.

К слову, недавно известная российская певица Лариса Долина обрушилась с критикой на творчество Моргенштерна.