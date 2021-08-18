Культовая советская артистка может похвастаться весьма бурной личной жизнью

Знаменитая актриса Наталья Варлей навсегда завоевала сердца российских телезрителей. Ее "Кавказская пленница" до сих пор является одним из любимых персонажей в нашей стране. При этом большой интерес всегда вызывала и личная жизнь знаменитости. Звезда трижды была замужем и воспитала двоих детей.



Примечательно, что оба сына Варлей уже давно выросли, однако споры о том, кто является отцами наследников, ведутся до сих пор.

О беременности первенцем Наталья узнала в момент бракоразводного процесса со своим вторым супругом Владимиром Тихоновым. Наследник звездной династии Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова отказался признавать ребенка. Поговаривали, что настоящим отцом Василия является артист Константин Райкин.

В юности молодой человек попробовал себя на актерском поприще. Вместе с родительницей он сыграл в киноленте "Переходный возраст". Однако в итоге Василий решил, что не будет связывать свою жизнь с этой профессией. По некоторым данным, сейчас мужчина подрабатывает дизайнером. Сын Варлей отказывается общаться с прессой и не желает посвещать общественность в подробности своей личной жизни. У него есть сын Евгений, который сейчас проживает в Италии вместе с бывшей женой Василия.

Младший отпрыск знаменитости Александр выбрал для себя более творческую профессию. Примечательно, что кто является отцом младшего наследника Варлей, также доподлинно неизвестно. Некоторые считают, что он появился в результате романа знаменитости с узбекским артистом Ульмасом Алиходжаевым.

Александр занимается музыкой и выступает в группе "The BeatLove". Также сын Варлей увлекался кинематографом и даже сотрудничал с Никитой Михалковым. Детей, как и официальной избранницы, у 36-летнего Александра пока нет.

К слову, недавно вдова сына Мордюковой рассказала о его отношениях с Варлей.