В пять раз отличаются: Норкин рассказал интересный факт о ценах в Крыму

В пять раз отличаются: Норкин рассказал интересный факт о ценах в Крыму
Андрей Норкин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущий сравнил прайсы на курорте и в столице

Ведущий популярной программы "Место встречи" Андрей Норкин поделился с телезрителями своими наблюдениями по поводу цен в Крымской республике. По оценкам журналиста, стоимость на продукты и различные товары в магазинах полуострова в разы ниже, чем в столичных гипермаркетах.

Так, по словам Норкина, закупиться продуктами в крымских магазинах оказалось на порядок дешевле, чем в столичных. При этом такая благоприятная для жителей и гостей региона ситуация сложилась после появления Крымского моста.

До этого знаменательного события многие отмечали, что цены в республике кусаются. Теперь же стоимость товаров и продуктов существенно снизилась. По сравнению со столичным регионом, продукты в Крыму стоят очень дешево, убеждает Норкин в очередном выпуске телепередачи.

Андрей рассказал, что во время отдыха на курорте он заметил приятный факт: забитая продуктами тележка обходится ему в пять раз дешевле, чем в Московской области, где он проживает.

По мнению телеведущего, такая ситуация сложилась потому, что предприниматели сделали ставку на крымских производителей. Практически все продукты в магазинах изготавливаются в самом Крыму или в ближайших регионах.

Кстати, Норкин – большой мастер анекдотов. Недавно он развеселил народ смешной "аптекарской" шуткой.

Источник: НТВ ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость296984
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Великая Русь
Гость283783! Ты че <цензура>,Россией не доволен,ЧМО продажное? Да если б не Россия,то где б ты тварь сейчас был,<цензура>? Да вы нас в зад должны целовать и в ноги нам кланяться,за то,что у вас войны нет,а они еще смеют быть недовольными...На Украину почему не свалил? Небось знаешь,что там тебя бы грохнули.Тут же можно говорить по-русски,хаять Россию и власть,не боясь за это пулю заработать.Потому слушай,паскуда хохляцкая-закрой свое хайло и не кудахтай.Крым не ваш,а НАШ.Не нравится Россия-<цензура> в бандербург,там с тобой быстро разберутся.
Что-то ты, пидoр жидoбaндeровский, чересчур раскудахтался. Пyкaн не порви от натуги, yблюдoк пacкудный.
Великая Русь
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Гость283783! Ты че <цензура>,Россией не доволен,ЧМО продажное? Да если б не Россия,то где б ты тварь сейчас был,<цензура>? Да вы нас в зад должны целовать и в ноги нам кланяться,за то,что у вас войны нет,а они еще смеют быть недовольными...На Украину почему не свалил? Небось знаешь,что там тебя бы грохнули.Тут же можно говорить по-русски,хаять Россию и власть,не боясь за это пулю заработать.Потому слушай,паскуда хохляцкая-закрой свое хайло и не кудахтай.Крым не ваш,а НАШ.Не нравится Россия-<цензура> в бандербург,там с тобой быстро разберутся.
Гость283783
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Поверил-бы,если бы не в Севастополе жил.Так что не надо тут нам лапшу вешать.Еще бы сказал,что в Крыму зарплаты выше московских.Все,кто приезжает в Крым и Севастополь из Москвы-говорят:-"а чего у вас тут все так дорого"?...Кстати,после открытия Крымского моста продукты наоборот подорожали! А вот продукты,изготовленные в Крыму-в основном хлебобулочные,иногда молочные.Все остальное из других регионов.Крымских производителей давно обанкротили,так как конкуренты никому не нужны.Только так при капитализме,но тут никто не в обиде,главное-войны нет,зато есть работа,зарплата,пенсии.
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