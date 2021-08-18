Телеведущий сравнил прайсы на курорте и в столице

Ведущий популярной программы "Место встречи" Андрей Норкин поделился с телезрителями своими наблюдениями по поводу цен в Крымской республике. По оценкам журналиста, стоимость на продукты и различные товары в магазинах полуострова в разы ниже, чем в столичных гипермаркетах.



Так, по словам Норкина, закупиться продуктами в крымских магазинах оказалось на порядок дешевле, чем в столичных. При этом такая благоприятная для жителей и гостей региона ситуация сложилась после появления Крымского моста.

До этого знаменательного события многие отмечали, что цены в республике кусаются. Теперь же стоимость товаров и продуктов существенно снизилась. По сравнению со столичным регионом, продукты в Крыму стоят очень дешево, убеждает Норкин в очередном выпуске телепередачи.

Андрей рассказал, что во время отдыха на курорте он заметил приятный факт: забитая продуктами тележка обходится ему в пять раз дешевле, чем в Московской области, где он проживает.

По мнению телеведущего, такая ситуация сложилась потому, что предприниматели сделали ставку на крымских производителей. Практически все продукты в магазинах изготавливаются в самом Крыму или в ближайших регионах.

Кстати, Норкин – большой мастер анекдотов. Недавно он развеселил народ смешной "аптекарской" шуткой.