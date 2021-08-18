"Иди картошку копай": Шаляпин прилюдно нахамил журналистке - видео

"Иди картошку копай": Шаляпин прилюдно нахамил журналистке - видео
Прохор Шаляпин. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певец бесцеремонно намекнул на лишний вес девушки

Артист Прохор Шаляпин редко радует своих поклонников новыми музыкальными композициями. Вместо этого он бесконечно будоражит общественность скандальным поведением и неоднозначными высказываниями. На этот раз выпускник "Фабрики звезд" устроил жесткие разборки с журналисткой.

Какая муха в тот день укусила Шаляпина, не совсем понятно. Вероятно, потоком обидных слов он надеялся привлечь внимание к своей персоне. Это ему удалось – СМИ подхватили историю и подарили бесцеремонному артисту очередную минуту славы.

Побеседовать со звездой российской эстрады решила корреспондент издания Popcake. В итоге вместо интеллигентного разговора с талантливым человеком, девушка нарвалась на неприкрытое хамство.

Прохор оглядел журналистку и объявил, что он, в отличии от некоторых, создан для "счастья, любви, удовольствий и отдыха". Потом артист решил поразмышлять, для чего в этот мир пришла его собеседница.

"Вот ты, для чего? Для поля создана? Иди картошку копать тогда. Смотри, какая ты дородная. Ты создана для работы в полях", – вынес свой неутешительный вердикт Шаляпин.

Стоит отметить, что девушке даже не удалось перебить поток слов Прохора. Ей оставалось лишь практически молча выслушивать его едкие замечания.

@popcake.tv

Норма? ##шаляпин ##попкейк ##топ ##рек ##сми ##тикток ##юлиязалесских ##рек ##егоршип ##клавакока ##нилетто ##дава

♬ оригинальный звук - Popcake

Кстати, в середине лета Шаляпин участвовал в съемках популярного шоу "Форт Боярд". Тогда артист похвастался подписчикам, что ежедневно ест устриц и купается в бассейне.

Источник: Popcake ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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