Певец бесцеремонно намекнул на лишний вес девушки

Артист Прохор Шаляпин редко радует своих поклонников новыми музыкальными композициями. Вместо этого он бесконечно будоражит общественность скандальным поведением и неоднозначными высказываниями. На этот раз выпускник "Фабрики звезд" устроил жесткие разборки с журналисткой.



Какая муха в тот день укусила Шаляпина, не совсем понятно. Вероятно, потоком обидных слов он надеялся привлечь внимание к своей персоне. Это ему удалось – СМИ подхватили историю и подарили бесцеремонному артисту очередную минуту славы.

Побеседовать со звездой российской эстрады решила корреспондент издания Popcake. В итоге вместо интеллигентного разговора с талантливым человеком, девушка нарвалась на неприкрытое хамство.

Прохор оглядел журналистку и объявил, что он, в отличии от некоторых, создан для "счастья, любви, удовольствий и отдыха". Потом артист решил поразмышлять, для чего в этот мир пришла его собеседница.

"Вот ты, для чего? Для поля создана? Иди картошку копать тогда. Смотри, какая ты дородная. Ты создана для работы в полях", – вынес свой неутешительный вердикт Шаляпин.

Стоит отметить, что девушке даже не удалось перебить поток слов Прохора. Ей оставалось лишь практически молча выслушивать его едкие замечания.

Кстати, в середине лета Шаляпин участвовал в съемках популярного шоу "Форт Боярд". Тогда артист похвастался подписчикам, что ежедневно ест устриц и купается в бассейне.