Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Прогноз положительный: когда ждать укрепления рубля
- Российский рубль спасут китайцы?
Артист Прохор Шаляпин редко радует своих поклонников новыми музыкальными композициями. Вместо этого он бесконечно будоражит общественность скандальным поведением и неоднозначными высказываниями. На этот раз выпускник "Фабрики звезд" устроил жесткие разборки с журналисткой.
Какая муха в тот день укусила Шаляпина, не совсем понятно. Вероятно, потоком обидных слов он надеялся привлечь внимание к своей персоне. Это ему удалось – СМИ подхватили историю и подарили бесцеремонному артисту очередную минуту славы.
Побеседовать со звездой российской эстрады решила корреспондент издания Popcake. В итоге вместо интеллигентного разговора с талантливым человеком, девушка нарвалась на неприкрытое хамство.
Прохор оглядел журналистку и объявил, что он, в отличии от некоторых, создан для "счастья, любви, удовольствий и отдыха". Потом артист решил поразмышлять, для чего в этот мир пришла его собеседница.
"Вот ты, для чего? Для поля создана? Иди картошку копать тогда. Смотри, какая ты дородная. Ты создана для работы в полях", – вынес свой неутешительный вердикт Шаляпин.
Стоит отметить, что девушке даже не удалось перебить поток слов Прохора. Ей оставалось лишь практически молча выслушивать его едкие замечания.
@popcake.tv
Норма? ##шаляпин ##попкейк ##топ ##рек ##сми ##тикток ##юлиязалесских ##рек ##егоршип ##клавакока ##нилетто ##дава♬ оригинальный звук - Popcake
Кстати, в середине лета Шаляпин участвовал в съемках популярного шоу "Форт Боярд". Тогда артист похвастался подписчикам, что ежедневно ест устриц и купается в бассейне.
Помощь может прийти по новому "Северному потоку-2"
Оплот демократии не спешит бросаться на помощь утопающим