Женщина заверила, что просто вела мальчика за руку

Супруга футбольного арбитра Владислава Безбородова Ирина заявила о том, что не поднимала руку на сына Стаса Пьехи. Своей версией случившегося она поделилась в студии передачи "Прямой эфир".

Напомним, инцидент произошел в конце июля этого года. В СМИ появилась информация, что наследник Пьехи, 7-летний Петр, стал жертвой нападения. Якобы госпожа Безбородова набросилась на ребенка после того, как узнала, что тот проткнул их бассейн. В итоге мальчик попал в больницу с травмами.

В тот день Ирина на видео призналась, что нанесла сыну артиста увечья. Однако спустя некоторое время женщина изменила свои показания.

В эфире шоу Андрея Малахова Безбородова заверила – она просто вела Петра за руку после того, как поймала его с поличным на своем участке. Но внезапно ребенок вырвался и рухнул на землю.

Ирина объяснила, почему не разрешала своему наследнику Григорию проводить время с Петром. Так, по ее словам, за пару дней до инцидента мальчики разрисовали соседский дом краской. После этого жена футбольного судьи запретила сыну дружить с отпрыском Пьехи.

Ирина заявила, что не могла поднять руку на ребенка. Она призналась, что прошла через множество испытаний, чтобы стать матерью.

"Я сделала 15 ЭКО, чтобы родились мои дети. Мы 10 лет с супругом прожили без детей, мы боролись", – отметила женщина.

Безбородова добавила – те слова из видео, где она якобы признает свою вину в случившемся, были вырваны из контекста.

Ранее Пьеха высказался об "опровергающем" избиение его сына ролике. Речь идет о попавшим в руки журналистов видео, где нет момента драки.