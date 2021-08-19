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Юмористка Светлана Рожкова стала новой героиней передачи "Судьба человека". В беседе с Борисом Корчевниковым она рассказала о своем страшном заболевании.
Несколько лет назад у Рожковой диагностировали аутоиммунный гепатит, который впоследствии вылился в билиарный цирроз. Суть недуга заключается в том, что иммунитет начинает "убивать" печень.
Тогда врач сообщил Светлане, что она вряд ли проживет дольше полутора лет. Однако звезда "Аншлага" не сдалась и продолжила бороться со страшной болезнью.
Артистка развеяла слухи о том, что ее недуг связан с чрезмерным употреблением алкоголя. Рожкова объяснила, что, скорее всего, болезнь была вызвана сильнейшим стрессом, который она перенесла после смерти отца.
У юмористки началась сильная аритмия (нарушение частоты сердечного ритма – прим. ред.). В итоге супруг Юрий Евдокунин заставил ее пройти обследование.
"Выяснилось, что моя аритмия не из-за работы сердца, она спровоцирована сильнейшей интоксикацией. И эту интоксикацию дает печень", - рассказала она.
Когда Светлана поменяла врача и начала следовать его советам, в ее состоянии наметилась положительная динамика. Рожкова не теряет надежды на то, что она вернется к полноценной жизни и любимой работе.
Напомним, артистка вырастила двоих дочерей – Яну от первого брака с музыкантом Андреем Богдановым, а также Варвару от Евдокунина.
Ранее стало известно о том, что Рожкова переболела коронавирусом.
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