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Александр Фадеев, более известный под псевдонимом Данко, высказался о болезни и чудесном выздоровлении певицы МакSим. Артист считает, что вся эта история была придумана для привлечения внимания общественности.
Напомним, артистка попала в больницу в середине июня этого года. Врачи диагностировали у нее тяжелое воспаление легких. Состояние исполнительницы хита Знаешь ли ты продолжало стремительно ухудшаться, поэтому ее подключили к аппарату ИВЛ.
В конце июля МакSим пришла в себя. С тех пор в СМИ начали появляться новости об улучшении самочувствия знаменитости. А 13 августа она была выписана домой.
Чудесное "воскрешение" артистки смутило некоторых представителей российского шоу-бизнеса. Среди них оказался и Данко.
Певец признался, что изначально с сомнением относился к тревожным новостям о МакSим. Он был уверен – через некоторое время звезда вернется и даст большой концерт.
"Если бы я был пиарщиком певицы, то сделал бы все именно так. Хотя в данном случае МакSим стоило бы поменять пиарщика", – отметил Фадеев.
Александр добавил, что данная версия является сугубо его личным мнением. Быть уверенным на 100% в том, что артистка пошла по скользкой дорожке пиара, он не может, передает издание "Дни.ру".
Ранее бывшая участница группы "Стрелки" Юлия Беретта обвинила МакSим в выдуманной болезни.
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