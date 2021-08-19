"Стоило бы поменять пиарщика": певец Данко усомнился в болезни МакSим

"Стоило бы поменять пиарщика": певец Данко усомнился в болезни МакSим
МакSим. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Артист уверен, что представители исполнительницы специально подогрели интерес к ее персоне

Александр Фадеев, более известный под псевдонимом Данко, высказался о болезни и чудесном выздоровлении певицы МакSим. Артист считает, что вся эта история была придумана для привлечения внимания общественности.

Напомним, артистка попала в больницу в середине июня этого года. Врачи диагностировали у нее тяжелое воспаление легких. Состояние исполнительницы хита Знаешь ли ты продолжало стремительно ухудшаться, поэтому ее подключили к аппарату ИВЛ.

В конце июля МакSим пришла в себя. С тех пор в СМИ начали появляться новости об улучшении самочувствия знаменитости. А 13 августа она была выписана домой.

Чудесное "воскрешение" артистки смутило некоторых представителей российского шоу-бизнеса. Среди них оказался и Данко.

Певец признался, что изначально с сомнением относился к тревожным новостям о МакSим. Он был уверен – через некоторое время звезда вернется и даст большой концерт.

"Если бы я был пиарщиком певицы, то сделал бы все именно так. Хотя в данном случае МакSим стоило бы поменять пиарщика", – отметил Фадеев. 

Александр добавил, что данная версия является сугубо его личным мнением. Быть уверенным на 100% в том, что артистка пошла по скользкой дорожке пиара, он не может, передает издание "Дни.ру".

Ранее бывшая участница группы "Стрелки" Юлия Беретта обвинила МакSим в выдуманной болезни. 

Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

"Развела по классике": Меркель лишила Украину миллиардов долларов - эксперт

Лидер ФРГ защитила интересы своего народа, оставив Незалежную в дураках, считает экономист

Реакция западного мира на события в Афганистане вызывает шок - Захарова

Оплот демократии не спешит бросаться на помощь утопающим

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей