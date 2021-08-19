Жизнь артистке спасают новейшие препараты

Общественность продолжает внимательно следить за новостями о состоянии онкобольной Анастасии Заворотнюк. Так, режиссер Анатолий Демидов рассказал, как на данный момент себя чувствует знаменитость.

Демидов сообщил, что родные часто вывозят Заворотнюк, сидящую на инвалидном кресле, на улицу. Актриса дышит свежим воздухом, пока погода позволяет совершать прогулки.

Анатолий отметил – недавно его знакомый встретил звезду ситкома "Моя прекрасная няня". От разговоров артистка отказалась, ограничившись приветствием и дружелюбной улыбкой, передает Woman.ru.

"Была в хорошем настроении", – заявил режиссер.

По некоторым данным, жизнедеятельность Заворотнюк поддерживает новейший препарат. Речь идет о лекарстве, которое появилось в России три года назад. Оно производится в форме ампул, стоимость которых за один сосуд составляет примерно 155 тысяч рублей.

Известно, что люди, страдающие раком головного мозга, живут недолго. Актриса же борется с недугом практически два года. Сначала она проходила курсы химиотерапии, а потом ее перевели на таргетную терапию. Подобное лечение провоцирует блокировку роста раковых клеток путем вмешательства в работу определенных молекул.

Ранее Татьяна Навка прокомментировала новости о сильной изнуренности супруга Анастасии – фигуриста Петра Чернышева. Она отметила, что избранник актрисы продолжает трудиться в поте лица. Сбавить обороты мужчина не может, так как должен обеспечивать тяжелобольную жену.