Споры вокруг творения Урса Фишера разгорелись с новой силой

В центре российской столицы с недавних пор красуется 12-метровая статуя "Большая глина №4". Произведение современного искусства, созданное Урсом Фишером, вызвало много споров. Одним из первых, кстати, высказался Максим Галкин, который назвал автора сего творения бездарным.

Спустя время в дискуссию вмешалась Ксения Собчак, которая завуалированно ответила комику, обвинив его и возмущенных россиян в "дремучем сознании". Мол, о чем говорить, когда многим до сих пор нравятся вензеля, оливье, "Голубой огонек" и замок во французской деревне. Упоминание последнего – тонкий намек на дом Галкина и Пугачевой. Юморист, который, казалось бы, весьма емко высказал свое мнение, решил ответить телеведущей, а заодно и поделился своим мнением о современных творцах.

Слова скандальной журналистки Галкин трактовал так, что якобы все противники скульптуры на Болотной, по ее мнению, "лохи ненасмотренные". И с этим заявлением он в корне не согласился.

Ценитель прекрасного провел экскурсию по своему саду, показав примеры работ современных авторов, которые ему нравятся. Например, особое внимание было уделено Хансу Гигеру, который, как считает Галкин, обладает своим уникальным видением, заслуживающим уважения и признания.

В саду комика также есть скульптура отечественного творца Андрея Налича. Произведение не впечатлило власти столицы, но пришлось по вкусу Галкину, поэтому теперь красуется во дворе.

Ответил артист и на колкое замечание по поводу "замка во французской деревне". Супруг Примадонны указал на то, что любой архитектор скажет блондинке, что он прекрасно вписывается в ландшафт, отлично его дополняя.

В комментариях многие звезды отечественного шоу-бизнеса поддержали Максима.

"Прекрасный экскурс", – отметила Ирина Хакамада.

Марина Зудина же поблагодарила пародиста за теплые слова об Андрее Наличе.

Ранее Максим Галкин порадовал Пугачеву необычным подарком.