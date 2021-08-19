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Софии Конкиной не стало осенью прошлого года. Наследница именитого актера, который сыграл в сотне культовых кинокартин, утонула в одном из столичных бассейнов. У девушки осталась маленькая дочь Алиса. Сын артиста рассказал, что сейчас происходит с девочкой.
Младшая внучка Владимира Конкина живет в Санкт-Петербурге. Не так давно она отметила свой 12-й день рождения. Оставшаяся без матери малышка старается радовать дедушку и дядю. Например, Алиса хорошо окончила учебный год и много времени уделяет своим хобби.
Наследница Софии увлекается музыкой, рисованием и спортом. Отдельное внимание уделяет плаванию.
"В общем развивает свои любимые навыки, радует нас и дедушку, который часто ее навещает",
– заключил сын актера в разговоре с "Собеседником".
Поддерживает пережившего серьезную потерю актера и старшая внучка Теодора. Девочка не забыла поздравить дедушку с 70-летием, презентовав подарок, сделанный своими руками.
По понятным причинам, Владимир Алексеевич не стал отмечать круглую дату. Однако семья все равно порадовала артиста подарками. Сын, например, преподнес звезде "Багратиона" голову богини Ники и пожелал ему поскорее получить звание народного артиста. Еще один небольшой сюрприз – выход новой книги актера.
Ранее в деле о гибели дочери актера Владимира Конкина появилась обвиняемая. Предполагаемая преступница свою вину отрицает. Сейчас семья Софии требует от женщины возместить 11 миллионов рублей. Средства пойдут на воспитание осиротевшей дочери Конкиной.
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