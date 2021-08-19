Специалист высказался о ценах на полуострове

Накануне известный телеведущий Андрей Норкин удивил народ, заявив, что стоимость продуктов в Крыму в пять раз ниже, чем в Москве. На такое оригинальное высказывание решил отреагировать опытный экономист Олег Богданов.



Эксперт сообщил, что сам недавно посетил этот популярный российский курорт. Так что он не понаслышке знает, какие на самом деле цены на продуктовые и другие товары выставляют местные продавцы.

Богданова изумили слова Норкина о супердешевых продуктах на полуострове. Экономист согласился, что некоторые товары действительно существенно дешевле, чем в Москве. Однако далеко не в разы, а всего процентов на 40%.

Например, баранина. Она действительно на 40% дешевле, чем в столице. Такая же ситуация с фруктами и овощами. Причем это касается только рынков. В магазинах цены ничем не отличаются от московских.

В то же время рыба, которую по логике вещей должны добывать прямо в Крыму, стоит достаточно дорого. При этом основные продукты питания отдыхающих стоят примерно столько же, сколько в Москве. Так что, на чем основывался Норкин, делая громкое заявление, экономисту непонятно.

Богданов также обратил внимание на другие расходы путешественников. Например, сотовая связь в Крыму стоит очень дорого. Так, роуминг на полуострове обошелся экономисту в какие-то "дикие суммы", несопоставимые с тратами при путешествиях по другим курортам.