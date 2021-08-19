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Актера Бориса Щербакова положили в одну из московских больниц. У 71-летнего артиста, по неподтвержденной информации, коронавирусная инфекция.
Как сообщает Mash, у Щербакова оказался положительный тест на ковид. Врачи диагностировали у него двустороннюю пневмонию и оценивают его состояние как стредней тяжести. Болезнь протекает на фоне хронического заболевания.
Сам артист информацию о заражении не подтверждает. По его заявлению, он не выезжал из Москвы последние полгода, а тест на ковид у него оказался отрицательным.
Если информация подтвердится, что для артиста это будет второй случай инфицирования. По данным телеграм-канала, он переболел коронавирусом в первый раз в апреле.
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