Бориса Щербакова госпитализировали с коронавирусом

Бориса Щербакова госпитализировали с коронавирусом
Борис Щербаков. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Это второй случай заболевания у артиста

Актера Бориса Щербакова положили в одну из московских больниц. У 71-летнего артиста, по неподтвержденной информации, коронавирусная инфекция. 

Как сообщает Mash, у Щербакова оказался положительный тест на ковид. Врачи диагностировали у него двустороннюю пневмонию и оценивают его состояние как стредней тяжести. Болезнь протекает на фоне хронического заболевания.

Сам артист информацию о заражении не подтверждает. По его заявлению, он не выезжал из Москвы последние полгода, а тест на ковид у него оказался отрицательным.

Если информация подтвердится, что для артиста это будет второй случай инфицирования. По данным телеграм-канала, он переболел коронавирусом в первый раз в апреле.

Источник: Mash • Требует проверки
Роман ИГНАТОВ

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