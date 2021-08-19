Талант певицы сгубили вредные привычки

Королева отечественной эстрады Алла Пугачева уже давно перестала радовать многомиллионную армию своих фанатов новыми работами и выступлениями. Почему главная звезда музыкального Олимпа России покинула сцену, рассказал Андрей Разин.



По мнению продюсера легендарной группы "Ласковый май", все дело в том, что Примадонна безалаберно относилась к собственному здоровью. Дивный голос Аллы Борисовны серьезно пострадал из-за ее пагубного пристрастия.

Известно, что исполнительница хитов "Все могут короли", "Миллион алых роз", "В Петербурге гроза" и других имеет слабость к сигаретам. Разин убежден, что именно курение заставило Аллу Борисовну покинуть сцену. Мол, эта зловредная привычка серьезно испортила вокальные возможности артистки.

"Ее голос изменился до неузнаваемости", – сетует на своей странице в социальной сети музыкальный продюсер.

По мнению Андрея, последние годы Алла Борисовна пела прокуренным голосом. Разин припомнил, что Пугачева курит аж с семидесятых годов. Неудивительно, что такой внушительный стаж мог пагубно сказаться на здоровье и вокальных данных артистки.

Впрочем, сама Пугачева продолжает радоваться жизни в своем роскошном замке с мужем и и детьми. Недавно она поделилась с поклонниками смелой фотографией без макияжа.