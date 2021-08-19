Разин раскрыл истинную причину завершения карьеры Пугачевой

Разин раскрыл истинную причину завершения карьеры Пугачевой
Алла Пугачева. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Талант певицы сгубили вредные привычки

Королева отечественной эстрады Алла Пугачева уже давно перестала радовать многомиллионную армию своих фанатов новыми работами и выступлениями. Почему главная звезда музыкального Олимпа России покинула сцену, рассказал Андрей Разин.

По мнению продюсера легендарной группы "Ласковый май", все дело в том, что Примадонна безалаберно относилась к собственному здоровью. Дивный голос Аллы Борисовны серьезно пострадал из-за ее пагубного пристрастия.

Известно, что исполнительница хитов "Все могут короли", "Миллион алых роз", "В Петербурге гроза" и других имеет слабость к сигаретам. Разин убежден, что именно курение заставило Аллу Борисовну покинуть сцену. Мол, эта зловредная привычка серьезно испортила вокальные возможности артистки.

"Ее голос изменился до неузнаваемости", – сетует на своей странице в социальной сети музыкальный продюсер.

По мнению Андрея, последние годы Алла Борисовна пела прокуренным голосом. Разин припомнил, что Пугачева курит аж с семидесятых годов. Неудивительно, что такой внушительный стаж мог пагубно сказаться на здоровье и вокальных данных артистки.

Впрочем, сама Пугачева продолжает радоваться жизни в своем роскошном замке с мужем и и детьми. Недавно она поделилась с поклонниками смелой фотографией без макияжа.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

На стройку "Северного потока-2" вернулись иностранцы

Раньше это было невозможно из-за санкций США

Реакция западного мира на события в Афганистане вызывает шок - Захарова

Оплот демократии не спешит бросаться на помощь утопающим

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей