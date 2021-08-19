Артисты боятся, что худрук собственноручно уничтожит многолетние труды своих предшественников

Похоже, что театр имени Ермоловой ждут непростые времена. Все началось с увольнения Олегом Меньшиковым сразу 18 артистов, которые посвятили сцене несколько десятков лет. Обиженные актеры молчать не стали и рассказали, что же творится за кулисами театра, расположенного в самом сердце столицы.

Елена Бурханова-Калинина, которая тоже попала под сокращение, рассказала "Комсомольской правде", что изначально приход звезды "Легенды 17" многие восприняли радостно, надеясь, что именитый актер вдохнет в стены Ермоловского театра новую жизнь. Но чуда не случилось.

Вместо этого Меньшиков оставил в репертуаре только 3 постановки. Сейчас на сцене все чаще появляются приглашенные знаменитости. И далеко не всегда, к слову, у них есть актерское образование. При этом получают такие звезды заметно больше штатных работников, которые порой сидят без работы.

Обиженные актеры нашли на сайте Госзакупок и контракт самого Меньшикова, сумма которого составила почти 24,5 миллиона рублей за полтора года работы. Любопытно, что договор заключался с заместителем артиста.

"То есть подчиненный Меньшикова Кузоятов покупает у своего начальника его услуги артиста на 24 миллиона рублей. Сразу хочется спросить: а что, так можно было?"

– возмущается Бурханова-Калинина.

Кстати, за один выход на сцену Меньшиков получает 103 тысячи рублей. Сотрудники долго ломали голову, почему именно эта сумма. Но позже выяснилось, что столько художественный руководитель получает за месяц своей работы. Только вот худрук "Et Cetera" получает за спектакль почти на 40 тысяч меньше. И это уже немалая сумма.

А рядовые актеры при этом довольствуются малым, считает Бурханова-Калинина. В среднем за один выход на сцену им платят две тысячи рублей.

Ранее актеры театра Ермоловой обвинили Меньшикова в массовых увольнениях.