Оскандалившийся актер записал видеообращение

В последнее время Алексей Серебряков нечасто появляется на публике, да и в социальных сетях известный актер – редкий гость. Однако сегодня, 19 августа, в "Инстаграме" появилось свежее видео, в котором звезда "Левиафана" попросил россиян о помощи.

Короткий ролик можно найти на странице друга артиста – Александра Дьяченко. Дело в том, что соцсети Серебряков не ведет, но на просторах "Инстаграма" появилась его фейковая страница. Неизвестный выдает себя за актера, публикуя его старые снимки.

За небольшой срок злоумышленник успел сделать 22 публикации. И около семи тысяч поклонников поверили, что аккаунт действительно принадлежит знаменитому артисту. Среди подписчиков, к слову, есть и знаменитости. Например, не смогли раскусить обман Любовь Толкалина, Максим Виторган и другие. Коллеги Алексея активно комментировали посты, написанные якобы им, тем самым делая страницу еще популярнее.

Но, как оказалось, Серебрякова по-прежнему нет в социальных сетях, поэтому он попросил друга опубликовать его обращение ко всем неравнодушным. Самостоятельно побороть злоумышленника актер не смог, поэтому и попросил о помощи.

"Я прошу вас пожаловаться на эту страницу, дабы избежать лжи для людей, которые в это верят",

– заключил артист.

Многие фанаты откликнулись на просьбу звезды. Сейчас страница по-прежнему доступна. Сохранились и публикации, под которыми неизвестный от имени Серебрякова рассуждал на злободневные темы, призывая россиян не бояться высказывать свое мнение.

Ранее Серебряков отрекся от мечты покинуть Россию, рассказав о жизни в Канаде.