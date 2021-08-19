Поведение женщины вызывает много вопросов

Прославленного российского артиста Владислава Галкина не стало 11 лет назад. Верные почитатели его таланта до сих пор пересматривают серии полюбившегося кинопроекта "Дальнобойщики". К сожалению, смерть любимца миллионов не обошлась без скандалов. Так, отчим артиста Борис Галкин до сих пор отказывается общаться с вдовой своего пасынка.



Вокруг гибели Владислава ходит немало слухов. Официальной причиной смерти знаменитости названы проблемы с сердцем, однако некоторые убеждены, что артиста насильно лишили жизни. Этой позиции придерживается и отчим знаменитости. По мнению Бориса Галкина, трагедия произошла из-за денег. Незадолго до своей смерти, Владислав забрал из банка крупную сумму – артист собирался делать ремонт в квартире. Впрочем, кто конкретно мог убить Галкина, его отчиму неизвестно.

При этом Борис весьма нелестно отзывается о вдове пасынка Дарье Михайловой. Галкин припомнил, что покойный артист собирался развестись с супругой, однако не успел. После его кончины женщина быстренько продала квартиру актера и скрылась с полученными деньгами.

Впрочем, Борис Галкин не считает себя вправе судить Дарью. Мужчина уверен, что судьба сама воздаст вдове-беглянке. Более подробно о своем отношении к Михайловой Галкин расскажет на шоу "Секрет на миллион", анонс которого выложила телеведущая Лера Кудрявцева.

Также отчим знаменитости сообщил, что после смерти Владислава пропала крупная сумма. Таинственные похитители украли принадлежащие Галкину семь или даже восемь миллионов рублей.