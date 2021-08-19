Яхтсмен задолжал бывшему работнику крупную сумму денег

Валентины Легкоступовой не стало год назад, но нешуточная война между ее вдовом и детьми не прекращается и по сей день. В этот раз Юрий Фирсов в очередной раз появился в студии "Пусть говорят", чтобы рассказать о невосполнимой утрате, с которой он не может справиться и по сей день. Но яхтсмена ждал неприятный сюрприз.

В эфире Первого канала также появился некий Сергей, который когда-то работал у вдовца Легкоступовой. Мужчина строил дом Фирсова. Гость решил не церемониться, поэтому с ходу начал сыпать оскорблениями.

Но это еще полбеды, потому что позже в студии произошло то, чего, пожалуй, никто не ожидал. Когда Сергей вплотную приблизился к своему обидчику, то со всей силы ударил его кулаком по лицу. Все бы ничего, но в прошлом мужчина занимался боксом.

Опешивший Фирсов в драку решил не вступать, поэтому поскорее отбежал на безопасное расстояние, а после объяснил, что с инвалидом (Сергей появился в студии с тростью) драться не будет.

Позже экс-работник стройки еще несколько порывался вступить в драку со своим работодателем. По его словам, Фирсов задолжал ему около 1500 долларов. Упомянул Сергей и еще одну любопытную деталь. Как рассказал гость эфира, вдовец певицы регулярно спаивал рабочих.

"Подлец и негодяй, скользкий, как змей",

– не унимался мужчина.

Фирсов же свою вину отрицает, не понимая, о каких деньгах говорит Сергей. Якобы платил яхтсмен исправно, более того, иногда даже денег на алкоголь подкидывал. В итоге возмущенный бизнесмен не выдержал и покинул студию. Правда, спустя время все-таки вернулся, чтобы опровергнуть слова своего бывшего строителя.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как выглядит могила Легкоступовой спустя год после смерти.