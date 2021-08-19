Вдовца Легкоступовой избили в эфире Первого канала

Вдовца Легкоступовой избили в эфире Первого канала
Валентина Легкоступова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Яхтсмен задолжал бывшему работнику крупную сумму денег

Валентины Легкоступовой не стало год назад, но нешуточная война между ее вдовом и детьми не прекращается и по сей день. В этот раз Юрий Фирсов в очередной раз появился в студии "Пусть говорят", чтобы рассказать о невосполнимой утрате, с которой он не может справиться и по сей день. Но яхтсмена ждал неприятный сюрприз. 

В эфире Первого канала также появился некий Сергей, который когда-то работал у вдовца Легкоступовой. Мужчина строил дом Фирсова. Гость решил не церемониться, поэтому с ходу начал сыпать оскорблениями. 

Но это еще полбеды, потому что позже в студии произошло то, чего, пожалуй, никто не ожидал. Когда Сергей вплотную приблизился к своему обидчику, то со всей силы ударил его кулаком по лицу. Все бы ничего, но в прошлом мужчина занимался боксом. 

Опешивший Фирсов в драку решил не вступать, поэтому поскорее отбежал на безопасное расстояние, а после объяснил, что с инвалидом (Сергей появился в студии с тростью) драться не будет. 

Позже экс-работник стройки еще несколько порывался вступить в драку со своим работодателем. По его словам, Фирсов задолжал ему около 1500 долларов. Упомянул Сергей и еще одну любопытную деталь. Как рассказал гость эфира, вдовец певицы регулярно спаивал рабочих. 

"Подлец и негодяй, скользкий, как змей",

– не унимался мужчина. 

Фирсов же свою вину отрицает, не понимая, о каких деньгах говорит Сергей. Якобы платил яхтсмен исправно, более того, иногда даже денег на алкоголь подкидывал. В итоге возмущенный бизнесмен не выдержал и покинул студию. Правда, спустя время все-таки вернулся, чтобы опровергнуть слова своего бывшего строителя. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как выглядит могила Легкоступовой спустя год после смерти. 

Источник: "Пусть говорят" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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