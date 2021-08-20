"Невероятно хороша": Ротару приехала в Сочи и поразила россиян

"Невероятно хороша": Ротару приехала в Сочи и поразила россиян
София Ротару. Фото: Svetlana Mal'tseva/Russian Look/www.globallookpress.com
Внешний вид артистки восхитил народ

В четверг, 19 августа, в Сочи состоялось торжественное открытие конкурса молодых исполнителей "Новая волна". На мероприятии присутствовали многие представители отечественного шоу-бизнеса. Но особый фурор произвело появление на красной дорожке украинской певицы Софии Ротару.

Фотографии Ротару опубликовал в личном микроблоге журналист Феликс Грозданов. Также он показал несколько видео с Софией Михайловной.

Светский обозреватель сообщил, что артистка специально прилетела из Киева в Сочи, чтобы присутствовать на конкурсе.

Внешний вид 74-летней знаменитости не может не поражать. Для выхода в свет исполнительница хита "Хуторянка" выбрала плиссированное платье молочного цвета с золотой вставкой в районе талии. Свой образ Ротару дополнила аккуратными серьгами и распущенными волосами.  

На снимках артистка лучезарно улыбается, демонстрируя белоснежные зубы. Когда София Михайловна направилась к выходу из фотозоны, ее платье начало развеваться, придавая образу воздушность и женственность.

Пользователей Сети восхитил внешний вид певицы. В разделе комментариев они завалили ее комплиментами.

"Невероятно хороша!", "Прекрасна в свои годы! Нет слов! Просто браво!", "Красавица", – отметили подписчики.

Примечательно, что в последнее время Ротару не так часто выходит на большую сцену. Обычно звезда выступает на частных корпоративах. 

Ранее стало известно, что свой день рождения София Михайловна отпраздновала в Италии. 

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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