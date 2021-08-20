"Не смутились и не оробели": Лазарев впервые вышел в свет с детьми

"Не смутились и не оробели": Лазарев впервые вышел в свет с детьми
Сергей Лазарев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наследники певца мило улыбались на камеру

В четверг, 19 августа, Сергей Лазарев появился на открытии фестиваля "Новая волна", которое состоялось в Сочи. По красной дорожке певец прошелся не один – компанию ему составили дети, 7-летний Никита и 3-летняя Аня.

Стоит отметить, что Лазарев впервые вывел наследников в свет. До этого артист ограничивался лишь семейными фотографиями и видео, которые публиковал в личном микроблоге.

Умилительный снимок выложил на своей странице в "Инстаграм" журналист Феликс Грозданов. В кадре Сергей позирует рядом с детьми. Артист взял Аню за руку, а Никиту приобнял за одно плечо.

Звездный отец и его наследники выглядят очень гармонично. Исполнитель хита "В самое сердце" появился на фестивале в белоснежном костюме, его сын – в светлой рубахе и темно-синих джинсах. А вот из малышки сделали настоящую принцессу – на нее надели пышное платье с украшенным цветами поясом.

"Очаровательные малыши не смутились и не оробели", – отметил Грозданов.

Действительно, Аня и Никита спокойно реагировали на наличие большого количества людей и яркие вспышки камер. На фото заметно, что дети мило улыбаются, смотря в объектив.

Некоторые пользователи Сети раскритиковали Сергея за то, что он "таскает" наследников по подобным мероприятиям. Комментаторы вспомнили и о многочисленных выходах в свет Филиппа Киркорова с детьми.

Ранее Лазарев пожаловался на проблемы со слухом и голосом после съемок в одном из шоу. 

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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