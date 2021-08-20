Актрисы не стало три года назад

Нина Дорошина, известная по ярким ролям в кинокартинах "Любовь и голуби", "По семейным обстоятельствам", "Строится мост" и других, скончалась 21 апреля 2018 года. Артистку похоронили на Пятницком кладбище Москвы. Выяснилось, как на данный момент выглядит могила кинозвезды.

Снимки с кладбища показала "Экспресс Газета". Спустя три года после похорон Дорошиной никто так и не установил памятник. На небольшом участке расположился могильный холм с деревянным крестом. Нельзя не отметить отсутствие ограды, которая бы отделяла могилу Нины Михайловны от других.

У основания креста стоит фотография актрисы. К самому изделию, под образом Иисуса Христа, прикреплена табличка с годами жизни знаменитости.

В земляной холм вставлены живые и искусственные цветы. По всей видимости, кто-то все-таки навещает место захоронения Дорошиной.

По некоторым данным, установить памятник на могиле актрисы обещал Сергей Гармаш. Артист сообщил родным Нины Михайловны, что возьмет на себя все растраты. Однако, как отметила племянница Дорошиной, сценарист так и не сдержал свое обещание, передает канал "Оригинальное в мире" на платформе Яндекс.Дзен.

Напомним, артистка была замужем два раза. Ее первым супругом стал актер Олег Даль. Во второй раз она связала себя узами брака с работником "Современника" Владимиром Ишковым. Мужчина скончался в 2004 году. Детей у кинозвезды не было.