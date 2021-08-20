В Сети вновь начали язвить из-за большой разницы в возрасте между супругами

В пятницу, 20 августа, кинорежиссеру Андрею Кончаловскому исполняется 84 года. На личной странице в "Инстаграм" Юлия Высоцкая трогательно поздравила своего супруга. Однако не все пользователи Сети прониклись романтической атмосферой. Некоторые вновь не упустили возможность бросить камень в огород пары.

Высоцкая опубликовала несколько фотографий с Кончаловским. На снимках видно, что Юлия и Андрей счастливы друг с другом. Супруги лучезарно улыбаются и тепло обнимаются, демонстрируя семейную идиллию.

"Как хорошо, что ты есть… как хорошо, мы вместе…" – написала телеведущая.

Одна из подписчиц снова обратила внимание на большую разницу в возрасте между супругами. Напомним, сценарист старше актрисы на 36 лет.

"Каждый делает со своей жизнью, что хочет. Хочет Кончаловский молодую внучку/жену – получает, хочет Высоцкая мужа-деда – получает..." – отметила женщина.

Интернет-пользовательница добавила – из этого союза Юлия и Андрей Сергеевич получили определенную выгоду. Так, например, кинорежиссер помог избраннице построить актерскую карьеру. Что касается Высоцкой, то она по сей день положительно влияет на мужское либидо сценариста.

По мнению подписчицы, это – яркий пример схемы "Ты – мне, я – тебе".

Многие же предпочли не портить настроение Высоцкой своей критикой. Они поздравили Андрея Сергеевича, пожелав ему долгих лет жизни.

Супруги стараются не обращать внимание на негатив со стороны. Они растят двоих детей – Марию и Петра, а также укрепляют свое семейное гнездышко.

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