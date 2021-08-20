Телеведущий сильно переживал из-за своего диагноза

Новым гостем передачи "Судьба человека" стал бывший участник группы "На-на" Владимир Левкин. В разговоре с Борисом Корчевниковым музыкант рассказал о борьбе с тяжелым недугом. Телеведущий вспомнил о том, как тоже перенес серьезную болезнь.

В начале нулевых Левкину диагностировали рак лимфоузлов. Мало кто догадывался, что к тому моменту артист боролся с онкологией на протяжении семи лет. Надежд на то, что Владимир выздоровеет, было мало. В итоге он взял себя в руки и победил недуг. Певец призвал людей, больных раком, не отчаиваться, ведь современная медицина позволяет взять ситуацию под контроль.

Корчевников в свою очередь признался – новость о диагнозе выбила его из колеи. Напомним, несколько лет назад у Бориса обнаружили опухоль ушного нерва. К счастью, новообразование оказалось доброкачественным. Телеведущему сделали серьезную операцию – трепанацию черепа.

Тот страшный момент, когда артист узнал о недуге, он помнит до сих пор.

"Стоял как на каком-то суде, когда это случилось... И все равно спрашиваешь себя, почему это случилось", – рассказал Корчевников.

После этого Борис начал переосмысливать свою жизнь и расставлять приоритеты. По всей видимости, знаменитость готовилась к печальному исходу.

Но все самое страшное осталось позади. Однако недуг вызвал небольшие осложнения у телеведущего – у него начались проблемы со слухом.

Ранее Корчевников высказался об уходе из "Судьбы человека".