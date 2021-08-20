Мужчину увезли в больницу

Известный артист Роман Попов потерял сознание прямо на съемках.

Звезде сериала "Полицейский с Рублевки" внезапно стало дурно. При падении Попов ударился лицом и рассек лоб. О неприятном происшествии сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

После обморока актера увезли на скорой в больницу.

О причинах плохого самочувствия Попова и его текущем состоянии ничего не известно. Официально информация о госпитализации артиста пока не подтверждена.