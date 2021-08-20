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Известный артист Роман Попов потерял сознание прямо на съемках.
Звезде сериала "Полицейский с Рублевки" внезапно стало дурно. При падении Попов ударился лицом и рассек лоб. О неприятном происшествии сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
После обморока актера увезли на скорой в больницу.
О причинах плохого самочувствия Попова и его текущем состоянии ничего не известно. Официально информация о госпитализации артиста пока не подтверждена.
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