"Очень долго добивался": актер из "Кадетства" готовится к свадьбе с гримершей

"Очень долго добивался": актер из "Кадетства" готовится к свадьбе с гримершей
Артур Сопельник. Фото: Кирилл Зыков/www.globallookpress.com
Звезда уже называет свою половинку супругой

Популярный российский актер Артур Сопельник, который запомнился молодому поколению по сериалу "Кадетство", не так давно отметил свое тридцатилетие. Артист поделился подробностями о своей личной жизни, поведав о предстоящей к свадьбе.

У актера уже есть опыт в режиссуре: первую хронометражку он посвятил своей любимой Елизавете, которая работает гримером.  Открытой информации о предстоящей свадьбе нет. Сам Артур уже называет свою половинку "женой" – она всегда рядом и поддерживает любые его начинания. Однако до масштабной публичности Сопельнику далеко.

"В этом плане я немного скромный человек. Говорить о ней во всеуслышание не стану", – пояснил артист.

Любимая Артура, впрочем, тоже непубличная персона. Оба не самым активным образом ведут социальные сети. Однажды Сопельник побывал на светском мероприятии – примерно десять лет назад, как признался сам. С тех пор он не выходил на подобные "рауты".

С Елизаветой Артур познакомился на съемках. Три месяца ухаживаний прошли, и актер понял: перед ним – та самая.

"Я очень долго ее добивался. Мы долго узнавали друг друга, потому что за свою жизнь повстречали нехороших людей", – вспоминает артист.

Сопельник признался, что в очень хороших отношениях с мамой невесты – буквально перед интервью пообщался с ней по видеозвонку. Семейные узы в целом являются для Артура самым главным в жизни. Дома Елизавету приняли хорошо – увидели, что пара любит друг друга.

О том, как сложилась жизнь и профессиональная карьера звезд сериала "Кадетство" спустя 14 лет – в материале "Утро.ру".

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ

Ответить:

новости партнеров

На стройку "Северного потока-2" вернулись иностранцы

Раньше это было невозможно из-за санкций США

Путин и Макрон побеседовали на тему разрушительных действий Киева

Президенты обменялись мнениями по поводу происходящего в Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей