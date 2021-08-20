Звезда уже называет свою половинку супругой

Популярный российский актер Артур Сопельник, который запомнился молодому поколению по сериалу "Кадетство", не так давно отметил свое тридцатилетие. Артист поделился подробностями о своей личной жизни, поведав о предстоящей к свадьбе.

У актера уже есть опыт в режиссуре: первую хронометражку он посвятил своей любимой Елизавете, которая работает гримером. Открытой информации о предстоящей свадьбе нет. Сам Артур уже называет свою половинку "женой" – она всегда рядом и поддерживает любые его начинания. Однако до масштабной публичности Сопельнику далеко.

"В этом плане я немного скромный человек. Говорить о ней во всеуслышание не стану", – пояснил артист.



Любимая Артура, впрочем, тоже непубличная персона. Оба не самым активным образом ведут социальные сети. Однажды Сопельник побывал на светском мероприятии – примерно десять лет назад, как признался сам. С тех пор он не выходил на подобные "рауты".

С Елизаветой Артур познакомился на съемках. Три месяца ухаживаний прошли, и актер понял: перед ним – та самая.

"Я очень долго ее добивался. Мы долго узнавали друг друга, потому что за свою жизнь повстречали нехороших людей", – вспоминает артист.

Сопельник признался, что в очень хороших отношениях с мамой невесты – буквально перед интервью пообщался с ней по видеозвонку. Семейные узы в целом являются для Артура самым главным в жизни. Дома Елизавету приняли хорошо – увидели, что пара любит друг друга.

О том, как сложилась жизнь и профессиональная карьера звезд сериала "Кадетство" спустя 14 лет – в материале "Утро.ру".