"Где мой коньяк?": появившаяся в необычном наряде Бузова подколола Губерниева

"Где мой коньяк?": появившаяся в необычном наряде Бузова подколола Губерниева
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка в очередной раз продемонстрировала умение посмеяться над собой

В июне только ленивый не обсудил скандал, который разгорелся в эфире "Матч ТВ". Тогда Дмитрий Губерниев довел до слез Ольгу Бузову, опустив несколько шуток, намекающих на то, что у певицы есть проблемы с алкоголем. "Ольга, вы перестали пить коньяк по утрам?" – измывался спортивный комментатор. Казалось бы, что с того времени много утекло, но блондинка вновь вспомнила о скандале с телеведущим. 

Похоже, что звезда наконец отпустила эту ситуацию. Ольга даже не упустила возможность посмеяться над собой, а заодно и уколоть своего обидчика. В Сети появилось видео с репетиции "Новой волны". На сцене экс-ведущая "Дома-2" появилась в неожиданном наряде.

Для выхода в свет Бузова выбрала футболку с большой надписью "Где мой коньяк?" Примечательно, что исполнять певица будет песню "Пьяная любовь" в дуэте с Димой Биланом. 

 

Партнер по сцене, кстати, поддержал артистку, которая, похоже, была немного взволнована. Тем более, что и сам Билан пару лет назад оказался в аналогичной ситуации. Тогда певец, по слухам, перебрал с алкоголем и сорвал собственное выступление.

Ранее бывший Бузовой высказался о ее алкоголизме. Блогер Дава, который занял место экс-возлюбленной в эфире "Дома-2", намекнул, что у него были отношения с девушкой, которая не знала меры, употребляя горячительные напитки . По словам звезды, его бывшая девушка "постоянно бухала". 

Источник: Super.ru ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость299410
Пожаловаться Ответить
грязная грешница
Гость283783
Пожаловаться Ответить
А почему не настойка боярышника? Кому это вообще интересно?
1
новости партнеров

На стройку "Северного потока-2" вернулись иностранцы

Раньше это было невозможно из-за санкций США

Путин провожает Меркель на пенсию с почетом, но без обещаний

В роли канцлера она в последний раз посетила Москву

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей