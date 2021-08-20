Артистка в очередной раз продемонстрировала умение посмеяться над собой

В июне только ленивый не обсудил скандал, который разгорелся в эфире "Матч ТВ". Тогда Дмитрий Губерниев довел до слез Ольгу Бузову, опустив несколько шуток, намекающих на то, что у певицы есть проблемы с алкоголем. "Ольга, вы перестали пить коньяк по утрам?" – измывался спортивный комментатор. Казалось бы, что с того времени много утекло, но блондинка вновь вспомнила о скандале с телеведущим.

Похоже, что звезда наконец отпустила эту ситуацию. Ольга даже не упустила возможность посмеяться над собой, а заодно и уколоть своего обидчика. В Сети появилось видео с репетиции "Новой волны". На сцене экс-ведущая "Дома-2" появилась в неожиданном наряде.

Для выхода в свет Бузова выбрала футболку с большой надписью "Где мой коньяк?" Примечательно, что исполнять певица будет песню "Пьяная любовь" в дуэте с Димой Биланом.

Партнер по сцене, кстати, поддержал артистку, которая, похоже, была немного взволнована. Тем более, что и сам Билан пару лет назад оказался в аналогичной ситуации. Тогда певец, по слухам, перебрал с алкоголем и сорвал собственное выступление.

Ранее бывший Бузовой высказался о ее алкоголизме. Блогер Дава, который занял место экс-возлюбленной в эфире "Дома-2", намекнул, что у него были отношения с девушкой, которая не знала меры, употребляя горячительные напитки . По словам звезды, его бывшая девушка "постоянно бухала".