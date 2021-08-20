Бывшие работники рассказали о странностях, творящихся в культурном учреждении

Скандал вокруг художественного руководителя театра Ермоловой Олега Меньшикова обещает выйти на новый уровень. Недавно он надумал распрощаться со многими старыми артистами. Такая несправедливость задела их до глубины души, и они решили рассказать о сомнительных проделках Меньшикова президенту России Владимиру Путину.



Лишившиеся любимой работы артисты написали коллективное обращение главнокомандующему, которое смогли прочитать журналисты "МК". Актеры рассказали, как сейчас обстоят дела в театре. На их взгляд, репертуарная и кадровая политика оставляет желать лучшего.

Но больше всего авторов письма поражает экономическая сфера жизни театра. Артисты обратили внимание на любопытный факт. Когда на место худрука пришел Меньшиков, он сразу же снял с показа 90% спектаклей. При этом на сцену тут же выпустили постановки "Товарищества 814". Примечательно, что сам Меньшиков является одним из учредителей данной организации. Таким образом, благосостояние артиста-бизнесмена серьезно улучшилось.

Также выяснилось, что в театре стали не редкостью спектакли-однодневки. На постановки тратили огромные деньги, однако их так и не выпускали на сцену или ставили всего несколько раз.

При этом уволенных ради оптимизации расходов театра артистов поражает, что на некоторых звезд худрук готов тратить огромные суммы. Для избранных знаменитостей составляется по несколько контрактов на кругленькие суммы, пишет "Московский комсомолец".

Теперь осталось лишь дождаться, каким образом на скандальную информацию отреагируют российские власти.

К слову, недавно был раскрыт размер гонорара Меньшикова. Артист зарабатывает огромные деньги на работе в театре.