"Продажная": украинцы затравили выступившую на "Новой волне" Ротару

"Продажная": украинцы затравили выступившую на "Новой волне" Ротару
София Ротару. Фото: Grigirii Goryachev/Russian Look/www.globallookpress.com
Артистка угодила в политический скандал

Накануне в Сочи стартовала "Новая волна". Внимание российских СМИ было приковано к Софии Ротару, которая, как отметили в Сети, чем старше становится, тем моложе выглядит. Правда, появление артистки в России очень не понравилось ее украинским фанатам. 

Пользователей возмутило, что "хуторянка" отправилась в Россию, особенно учитывая тот факт, что в скором времени ей предстоит выступать на концерте, который будет посвящен Дню Независимости Украины. Мол, певица поступила некрасиво, поехала в Сочи, а спустя несколько дней будет поздравлять граждан родной страны с важным праздником. 

Любопытно, что Ротару, которая часто балует поклонников свежими снимками в "Инстаграме", поездку на "Новую волну" почему-то освещать не стала. Зато видео с ее выступлением на фестивале активно постят российские коллеги и фан-аккаунты артистки. 

"Она если и была украинкой, то лишь в детстве. Всю жизнь прожила среди москалей. Очередная продажная артисточка, их сейчас пучками вокруг... Никогда ее не любила, что-то в ее лице есть хищнического и неискреннего, интуиция не подвела", "Почему же ее никто не чморит, на ковер ,как Магучих, не вызывают?" 

– возмущаются украинцы под материалом издания УНИАН.

Однако есть и те, кто артистку поддержал, отметив, что искусство и спорт – вне политики, поэтому не стоит осуждать Ротару за визит в Россию. "Разумный подход лучше чем псевдопатриотический угар", – отметил один из комментаторов. 

Ранее в Сети обсудили феерическое появление Ротару на "Новой волне". 

Источник: УНИАН ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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