Телеведущий заставил студию хохотать

Журналист Андрей Норкин славится своим отменным чувством юмора. Вместе с подробным анализом происходящего на международной арене телеведущий всегда готов порадовать зрителей забавными байками. На этот раз Норкин отвесил шутку по поводу прижимистости незалежных.

Очередной выпуск полюбившейся российским телезрителям политической передачи "Место встречи" был посвящен ценовой политике торговых гигантов. Эксперты эмоционально обсудили огромные накрутки, которые выставляют сетевые магазины. Также интеллектуалы побеседовали на тему того, что крупные сетевики и интернет-площадки вступают в сговор для того, чтобы взвинчивать цены на продукты и другие товары.

Эксперты не обошли своим вниманием тему, которая уже несколько лет не сходит с российских телеэкранов. Норкин побеседовал с гостями передачи по поводу Украины и ее незалежности. Андрей отметил, что киевские власти всеми средствами пытаются доказать мировому пространству, что являются независимой политической силой. По мнению Норкина, незалежным, учитывая их реальное экономическое положение, давно пора поумерить свои "аппетиты". Телеведущий завершил очередной выпуск остроумным анекдотом на эту тему.

Диалог в ресторане:

Чего изволите?

Будьте добры, пюре и свинину!

Отличный выбор! Желаете ли сдобрить пюре луком?

А он бесплатный?

А вам точно свинина по карману?

Как и следовало ожидать, гости студии покатились со смеху, услышав очередной анекдот от Норкина.

Кстати, недавно телеведущий удивил народ рассказом о ценах в Крыму. По мнению Норкина, продукты там стоят в пять раз дешевле, чем в Москве.