Кредиторам приходится возвращать деньги через суд

После того, как не стало Олега Табакова, жизнь его родных заметно изменилась. И нельзя сказать, что в лучшую сторону. Супруга артиста, Марина Зудина, стала в разы меньше блистать на сцене, младший сын обзавелся внебрачной дочкой, а старший наследник погряз в долгах.

Антону Табакову 61 год. Не так давно он перебрался во Францию, предварительно закрыв сразу несколько своих ресторанов в российской столице, которые когда-то пользовались популярностью у москвичей. Но несколько проектов Табакова-младшего продолжают работать. Правда, прибыльными их точно не назовешь.

Удар по бизнесу наследника Табакова нанесла пандемия. Из-за коварного коронавируса Антон Олегович понес многомиллионные убытки. Например, одна из компаний только за прошлый год ушла в серьезный минус – 947 тысяч рублей.

И это еще полбеды, потому что убытки другой компании, специализирующейся на аренде недвижимости, составили аж 3,3 миллиона рублей. На этом фоне потеря 327 тысяч рублей третьей компанией выглядит не так страшно.

Все бы ничего, но бежавший в Европу Табаков-младший, как оказалось, еще и должник. На днях кредитору Антона Олеговича пришлось взыскивать 96 тысяч долга через суд. Сумма, вроде бы, небольшая, но добровольно мужчина ее возвращать не стал. Закон оказался не на стороне бизнесмена.

Ранее вдова Табакова порадовала поклонников редкими кадрами с внучкой.