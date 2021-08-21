Вероятно, актер упал

67-летнего Валерия Гаркалина увезли в больницу из столичного заведения, где артист отдыхал. О каком конкретно месте идет речь, пока неизвестно. Как сообщают СМИ, у народного артиста России – травмы головы. Вероятно, Гаркалин упал.

О неприятности с актером передает РЕН ТВ. В каком сейчас состоянии Гаркалин, пока неизвестно. Сообщается, что 67-летний Валерий Борисович находится в НИИ Скорой помощи им. Склифософского. Официального подтверждения госпитализации артиста не поступало.

Как стало известно позже, медики осмотрели Гаркалина и не нашли причин оставлять его в больнице. Артиста отпустили домой.