Гаркалин попал в больницу с травмами головы

Вероятно, актер упал

67-летнего Валерия Гаркалина увезли в больницу из столичного заведения, где артист отдыхал. О каком конкретно месте идет речь, пока неизвестно. Как сообщают СМИ, у народного артиста России – травмы головы. Вероятно, Гаркалин упал.

О неприятности с актером передает РЕН ТВ. В каком сейчас состоянии Гаркалин, пока неизвестно. Сообщается, что 67-летний Валерий Борисович находится в НИИ Скорой помощи им. Склифософского. Официального подтверждения госпитализации артиста не поступало.

Как стало известно позже, медики осмотрели Гаркалина и не нашли причин оставлять его в больнице. Артиста отпустили домой.

Источник: РЕН ТВ • Требует проверки
Кристина ЧЕРНИКОВА

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