"Сложно поверить": Ивлеева впервые рассказала о разрыве с мужем

"Сложно поверить": Ивлеева впервые рассказала о разрыве с мужем
Настя Ивлеева. фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Слухи о крахе звездной пары оказались правдой

Уже несколько месяцев в сфере шоу-бизнеса обсуждают сплетни о расставании популярной блогерши Анастасии Ивлеевой с ее супругом рэпером Алексеем Узенюком, известным под псевдонимом Элджей. К сожалению, выяснилось, что информация о завершении отношений оказалась правдивой. Все точки над i расставила сама Настя.

Артистка дала большое интервью, в котором поведала о переменах в личной жизни. Ивлеева очень тепло отзывается о бывшем возлюбленном, однако ясно дала понять, что эти отношения подходят к концу.

Блогерша признается, что решение оставить друг друга очень тяжело далось обоим. Настя не стала раскрывать, начался ли бракоразводный процесс, однако призналась, что захлестнувшая звезд страсть в какой-то момент сошла на нет.

"Сложно поверить, что такое большое чувство может угасать", – откровенничает в беседе с корреспондентом "Татлера" знаменитость.

Настя призналась, что до сих пор очень любит Алексея. Однако их чувства стали больше похожи на отношения брата с сестрой. По словам блогерши, семейная идиллия привела к тому, что стала страдать творческая составляющая жизни артистов. Налаженный быт и любимый человек под боком резко снизили мотивацию завоевывать новые вершины в сфере шоу-бизнеса.

Такое положение дел негативно сказалось на отношениях возлюбленных. В итоге они решили немного отдохнуть друг от друга, а после этого поняли, что уже не чувствуют необходимость быть вместе. Чем завершится разлад в отношениях артистов: разводом или примирением, покажет время.

Кстати, в начале лета Элджей попал в громкий скандал. Рэпера поймали пьяным за рулем.

Источник: Татлер ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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