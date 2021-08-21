Слухи о крахе звездной пары оказались правдой

Уже несколько месяцев в сфере шоу-бизнеса обсуждают сплетни о расставании популярной блогерши Анастасии Ивлеевой с ее супругом рэпером Алексеем Узенюком, известным под псевдонимом Элджей. К сожалению, выяснилось, что информация о завершении отношений оказалась правдивой. Все точки над i расставила сама Настя.



Артистка дала большое интервью, в котором поведала о переменах в личной жизни. Ивлеева очень тепло отзывается о бывшем возлюбленном, однако ясно дала понять, что эти отношения подходят к концу.

Блогерша признается, что решение оставить друг друга очень тяжело далось обоим. Настя не стала раскрывать, начался ли бракоразводный процесс, однако призналась, что захлестнувшая звезд страсть в какой-то момент сошла на нет.

"Сложно поверить, что такое большое чувство может угасать", – откровенничает в беседе с корреспондентом "Татлера" знаменитость.

Настя призналась, что до сих пор очень любит Алексея. Однако их чувства стали больше похожи на отношения брата с сестрой. По словам блогерши, семейная идиллия привела к тому, что стала страдать творческая составляющая жизни артистов. Налаженный быт и любимый человек под боком резко снизили мотивацию завоевывать новые вершины в сфере шоу-бизнеса.

Такое положение дел негативно сказалось на отношениях возлюбленных. В итоге они решили немного отдохнуть друг от друга, а после этого поняли, что уже не чувствуют необходимость быть вместе. Чем завершится разлад в отношениях артистов: разводом или примирением, покажет время.

Кстати, в начале лета Элджей попал в громкий скандал. Рэпера поймали пьяным за рулем.