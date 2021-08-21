Скончалась звезда фильма "Здравствуйте, я ваша тетя!"

Героине культовой комедии было 92 года

Ушла из жизни советская и белорусская актриса Галина Орлова. Печальное известие передает канал ОНТ, ссылаясь на Минкультуры. Что стало причиной смерти артистки, неизвестно.

Орлова запоминалась зрителя ролями в фильмах "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Одесские каникулы", "Финист – Ясный сокол" и многих других.

Соболезнования уже выразил глава Белоруссии Александр Лукашенко. Он отметил, что Орлова самоотверженно служила своей стране и искусству.

Источник: Телеканал ОНТ ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров

На стройку "Северного потока-2" вернулись иностранцы

Раньше это было невозможно из-за санкций США

Путин попросил Меркель повлиять на Киев: итоги переговоров в Москве

Встреча двух лидеров длилась на час дольше запланированного

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей