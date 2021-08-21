Героине культовой комедии было 92 года

Ушла из жизни советская и белорусская актриса Галина Орлова. Печальное известие передает канал ОНТ, ссылаясь на Минкультуры. Что стало причиной смерти артистки, неизвестно.



Орлова запоминалась зрителя ролями в фильмах "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Одесские каникулы", "Финист – Ясный сокол" и многих других.

Соболезнования уже выразил глава Белоруссии Александр Лукашенко. Он отметил, что Орлова самоотверженно служила своей стране и искусству.