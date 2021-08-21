Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Прогноз положительный: когда ждать укрепления рубля
- Российский рубль спасут китайцы?
806 новости
Ушла из жизни советская и белорусская актриса Галина Орлова.
Печальное известие передает канал ОНТ, ссылаясь на Минкультуры. Что стало
причиной смерти артистки, неизвестно.
Орлова запоминалась зрителя ролями в фильмах "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Одесские каникулы", "Финист – Ясный сокол" и многих других.
Соболезнования уже выразил глава Белоруссии Александр Лукашенко. Он отметил, что Орлова самоотверженно служила своей стране и искусству.
Раньше это было невозможно из-за санкций США
Встреча двух лидеров длилась на час дольше запланированного