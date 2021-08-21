"Такая милая": Борщева показала фотографию из юности

"Такая милая": Борщева показала фотографию из юности
Елена Борщева. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Шоувумен поделилась редким кадром с поклонниками

Знаменитая российская юмористка Елена Борщева славится не только своим выдающимся комедийным талантом, но и необычной внешностью. Многие отмечают, что данные артистки далеки от современных шаблонов красоты, однако невероятное обаяние знаменитости делает ее настоящей красавицей. Накануне любимица российских зрителей поделилась ретро снимком из подросткового возраста.

Для многочисленной армии фанатов звезды КВН и нашумевшей юмористической телепередачи "Камеди Вуман" публикация такой редкой фотографии стала настоящим подарком. Многие мечтали узнать, как любимица зрителей выглядела в юности.

Елена рассказала, что на выложенной фотографии ей всего 16-17 лет. Портретный снимок выполнен крупным планом. Будущая знаменитость томно смотрит в сторону от объектива. Артистка задумчиво придерживает рукой подбородок, а ее губы тронула чуть заметная улыбка.

Как призналась Борщева, для своей первой фотосессии ей пришлось самой потрудиться визажистом. Прическу и макияж Елена делала собственными руками.

"Вообще не изменились", "Многообещающее фото", "Какой взгляд", "Красавица", "Хорошенькая", "Мне нравится", "Какова красота", "Сейчас лучше", "Такая милая", "Талантливый человек всегда красив! Лена, Вы прекрасны и сейчас и тогда", – восхищаются интернет-пользователи.

К слову, недавно Елена остроумно подшутила над Ольгой Бузовой, которая устроила целую истерику из-за "голубой крыши" на Санторини. 

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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