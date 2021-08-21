Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Прогноз положительный: когда ждать укрепления рубля
- Российский рубль спасут китайцы?
После неприятных сплетен о том, что могилу Армена
Джигарханяна сравняли с землей, в прессе появились новости о подготовке к
установке памятника. Фото опубликовала "Комсомолка".
Работа над надгробным памятником уже близка к концу. Джигарханяна решили запечатлеть в последней его роли в театре. Перед народом он предстанет в обличье философа Сенеки.
Как рассказал Артур Согомонян, друг Армена Борисовича, подготовка к установке ведется с весны. Работу осложняет то, что это старое захоронение и места мало.
"…мы хотим сделать мемориал, достойный Джигарханяна. К годовщине смерти Армена Борисовича 14 ноября надгробие планируем установить", - заявил он.
Автором памятника выступил Ваге Согоян. Монумент выполнят из бронзы и гранита, заплатят за него друзья легендарного актера. Отмечается, что и пасынок артиста Степан и его вторая супруга Татьяна памятник видели. За исключением некоторых замечаний, им все понравилось.
Сообщается, что могилу Джигарханяна оставят открытой, без ограды.
Энтузиазм друзей и родных Армена Джигарханяна разделили не все. Некоторые комментаторы в соцсетях пришли в ужас от памятника. Вот что пишут авторы телеграм-канала "НеМалахов":
"Несчастного Джигарханяна добивают даже после смерти. Сделали из Армена Борисовича карлика-инвалида. Вот этот уродский памятник скоро появится на заброшенной могиле знаменитого артиста".
Ранее "Утро" писало, как сложилась судьба единственной дочки Армена Джигарханяна.
На островах будет "практически офшор"
Встреча двух лидеров длилась на час дольше запланированного