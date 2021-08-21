Творение скульптора некоторых просто ужаснуло

После неприятных сплетен о том, что могилу Армена Джигарханяна сравняли с землей, в прессе появились новости о подготовке к установке памятника. Фото опубликовала "Комсомолка".



Работа над надгробным памятником уже близка к концу. Джигарханяна решили запечатлеть в последней его роли в театре. Перед народом он предстанет в обличье философа Сенеки.

Как рассказал Артур Согомонян, друг Армена Борисовича, подготовка к установке ведется с весны. Работу осложняет то, что это старое захоронение и места мало.

"…мы хотим сделать мемориал, достойный Джигарханяна. К годовщине смерти Армена Борисовича 14 ноября надгробие планируем установить", - заявил он.

Автором памятника выступил Ваге Согоян. Монумент выполнят из бронзы и гранита, заплатят за него друзья легендарного актера. Отмечается, что и пасынок артиста Степан и его вторая супруга Татьяна памятник видели. За исключением некоторых замечаний, им все понравилось.

Сообщается, что могилу Джигарханяна оставят открытой, без ограды.

Энтузиазм друзей и родных Армена Джигарханяна разделили не все. Некоторые комментаторы в соцсетях пришли в ужас от памятника. Вот что пишут авторы телеграм-канала "НеМалахов":

"Несчастного Джигарханяна добивают даже после смерти. Сделали из Армена Борисовича карлика-инвалида. Вот этот уродский памятник скоро появится на заброшенной могиле знаменитого артиста".

Ранее "Утро" писало, как сложилась судьба единственной дочки Армена Джигарханяна.