Артистка пыталась скрыть изменившиеся формы под просторными одеждами

Недавно знаменитая российская певица Ольга Серябкина обрела личное счастье в браке с Георгием Начкебия. Мужчина не является публичной персоной, и о нем практически ничего неизвестно. Теперь же, судя по всему, в жизни влюбленных наступают важные перемены. Недавно поползли слухи, что бывшая солистка нашумевшей музыкальной группы "Серебро" находится в интересном положении.



Такое предположение фанаты знаменитости сделали после ее очередного концерта. Звезда появилась на выступлении в огромном пиджаке, который умело скрадывал ее фигуру. Впрочем, во время телодвижений Серябкиной можно заметить, что ее формы претерпели серьезные изменения.

Ольга отплясывала на концерте, демонстрируя оголенные ноги, а вот живот предусмотрительно спрятала от любопытных глаз. Неудивительно, что после этого все стали обсуждать возможную беременность артистки.

Стоит отметить, что звезда сама приложила руку к новой волне слухов. Артистка разместила провокационные видео на своей странице в социальной сети "Инстаграм" в разделе "истории". На данный момент никаких официальных комментариев по этому поводу от Ольги или ее супруга не было. Так что беременность знаменитости пока остается лишь слухом.

Кстати,, что артистка является большой любительницей провокационных снимков. Недавно она сфотографировалась в нижнем белье на полу.