"Спасибо, Россия!": британский режиссер страшно обидел украинцев в Одессе – видео

"Спасибо, Россия!": британский режиссер страшно обидел украинцев в Одессе – видео
Фото: www.pixabay.com
Незалежные освистали иностранного гостя

Скандальный инцидент произошел в украинском государстве. Туда с официальным визитом прибыл знаменитый британский режиссер Терри Гиллиам. Судя по всему, в сознании восьмидесятилетнего кинодеятеля Украина все еще связана прочными нитями с Россией. По крайней мере, вместо того, чтобы поблагодарить Незалежную за гостеприимство, комик обратился с благодарственной речью к России.

Весьма неприятное происшествие для украинцев произошло во время торжественного закрытия Одесского международного кинофестиваля. Гостю из Великобритании очень понравилось мероприятие и он, расчувствовавшись, решил поблагодарить незалежных. Однако совершил ошибку по Фрейду.

"Спасибо Одесса, спасибо, Россия!" – объявил со сцены британский кинодеятель.

Взволнованный режиссер отметил, что находится под огромным впечатлением от культовой советской киноленты Сергея Эйзенштейна "Броненосец "Потемкин". Гиллиам признался, что очень рад был посетить Россию, в особенности Одессу.

Разумеется, такое выступление разъярило жителей Украины, которые долгие годы пытаются разделаться с собственной историей и порвать все связи с братским российским народом. Они начали громко свистеть. Пытаясь спасти ситуацию, ведущая мероприятия стала выкрикивать "Слава Украине!".

Великий британский кинорежиссер понял, что сделал что-то не то, отшутился и поблагодарил, что окружающие "вернули его в реальность".

Напомним, Терри Гиллиам прославился такими фильмами, как "Страх и ненависть в Лас-Вегасе", "Воображариум доктора Парнаса" и другими.

К слову, недавно на Украине обрадовались новым санкциям США против России. Киевский режим призывает более "решительно" действовать против нашей страны.

Источник: Vesti.ua ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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Настоящий ОДЕССИТ
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