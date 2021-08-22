Главные лица проекта позволяют себе немало лишнего

Популярная телепередача об отношениях и различных семейных перипетиях "Мужское/Женское" давно завоевала интерес российских телезрителей. При этом многим фанатам проекта хотелось бы узнать, что происходит за объективами кинокамер, и как в жизни общаются полюбившиеся миллионам ведущие шоу Александр Гордон и Юлия Барановская. Откровениями на этот счет решили поделиться участники скандального проекта.



Стоит отметить, что уже долгое время ходят слухи о романе Гордона и Барановской. Многие замечают, что звезды общаются во время передачи в неформальном ключе. По словам участников, между телеведущими действительно есть что-то большее, чем обычные рабочие отношения.

Выяснилось, что однажды Александр очень грубо обошелся с Юлией и при всех попросил ее "закрыть рот". Оскорбленная девушка скрылась от любопытных глаз, а вскоре за ней отправился и сам Гордон. Спустя некоторое время улыбающиеся телеведущие вместе вернулись к работе.

Также собеседники издания "Экспресс газета" поведали журналистам, что Барановская якобы периодически приходит в студию под градусом. Гордон смотрит на это сквозь пальцы и даже покрывает свою партнершу.

Впрочем, другие заявляют, что Юлия никогда не пьет на работе. Зато этот грешок не раз замечали за Александром. По словам участников массовки, иногда Гордон даже на ногах еле стоит, но коллеги не обращают на это никакого внимания.

К слову, и сам ведущий в интервью Юрию Дудю признавался, что нередко выходит на съемки, употребив немного алкоголя, хотя в последнее время пьет не так много, как раньше. Бывали ситуации, когда некоторые передачи даже не выпускали в эфир из-за того, что состояние Гордона нельзя было скрыть даже с помощью монтажа.

Стоит отметить, что гости шоу постоянно намекают на интимные отношения между Барановской и Гордоном. Недавно выяснилось, что Юлия откровенно пристает к Александру.