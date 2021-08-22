Единственное, что держит его на этом свете - мысли о наследниках

Скандалы вокруг наследства Жанны Фриске серьезно сказались на здоровье ее отца Владимира. В эфире программы "Секрет на миллион" он рассказал, что перенес несколько операций из-за конфликтов с Шепелевым.

Напомним, сперва родных певицы обвинили в присвоении денег, которые поклонники собирали ей на лечение. После Дмитрий Шепелев захотел продать часть квартиры Фриске, которую родители берегли для внука Платона, которого они не видели лично уже несколько лет.

Владимир Фриске рассказал, что сейчас единственное, что держит его на этом свете – дочь Наталья и внук, встречи с которым он так сильно ждет. Однако после скандалов его здоровье оставляет желать лучшего.

В эфире НТВ он отметил, что за прошедшие годы перенес три серьезных операции, но состояние стабилизировать не удалось. Врачи не исключают, что мужчина может уйти из жизни в любой момент.

Отец певицы не так давно впервые увидел внука Платона, однако не лично. Родителю певицы показали фото мальчика, которое опубликовал Дмитрий Шепелев на своей странице в "Инстаграме".