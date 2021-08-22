74-летняя певица выглядит значительно моложе своих лет

Знаменитая артистка София Ротару продолжает восхищать многочисленных поклонников своим талантом и внешностью. Несмотря на весьма почтенный возраст, знаменитость выглядит очень свежо и молодо. Многие подозревают, что здесь не обошлось без руки опытного пластического хирурга. Своим мнением на этот счет поделились профильные специалисты.



Так, по мнению именитого пластического хирурга Данилы Лупина, знаменитая певица делала круговую подтяжку лица. Эксперт отметил, что Ротару попала в руки настоящих волшебников, операция была проведена великолепно. Также специалист уверен, что звезда долгие часы проводит в кабинете косметолога, делая всевозможные уколы красоты. Скорее всего, фавориты певицы – ботокс и гиалуронка.

Опытный косметолог Роман Бессонов согласен со своим коллегой по красоте. Эксперт считает, что артистка пользовалась специальными нитями для омоложения, а также колола филлеры.

В свою очередь, эксперт по фейспластике Алесь Улищенко в беседе с корреспондентом "СтарХит" особо отметил природные данные Софии Ротару. Эксперт подчеркнул, что отсутствие лишнего веса и естественная красота сыграли огромную роль в том, что певица выглядит значительно моложе своих лет. В любом случае, то, что исполнительница хитов "Хуторянка", "Червона рута" и других так пристально следит за своим внешним видом, может вызывать только восхищение.

К слову, недавно София Ротару поразила россиян своей красотой. Артистка побывала на торжественном открытии конкурса молодых исполнителей "Новая волна".