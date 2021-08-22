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Украинский продюсер Игорь Кондратюк предложил не впускать Софию Ротару на сцену во время концерта ко Дню независимости Украины. Об этом он заявил на своей странице в "Фэйсбуке".
Шоумен остался недоволен тем, что артиска не так давно посетила "Новую волну", где выступала в курортном городе "страны-агрессора".
"Во время войны нельзя выступать как для захватчиков, так и для жертв агрессии", – объяснил он.
Он отметил, что на Украине нет закона о коллаборации, поэтому артисты с украинскими паспортами по-своему трактуют возможность сотрудничества с Россией. В пример он привел Макса Барских, Светлану Лободу, Ани Лорак и даже действующего президента страны Владимира Зеленского.
Однако далеко не все украинцы поддержали точку зрения Кондратюка. В комментариях они отметили, что Ротару является великой артисткой, до которой ему еще очень далеко.
"Ты забыл про свою работу в Останкино??? Как уже достали псевдо-патриоты со своей риторикой времен Потроха", – отметили люди.
Другие точку зрения продюсера поддержали.
"Безусловно! Но разве можно рассчитывать, что "квартальная" власть способна так мыслить?", – пишут в комментариях.
К слову, сразу после выступления артистки на "Новой волне" многие украинцы неодобрительно высказались в ее адрес.
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