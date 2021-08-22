В стране призвали принять новый закон об артистах, работающих "на два фронта"

Украинский продюсер Игорь Кондратюк предложил не впускать Софию Ротару на сцену во время концерта ко Дню независимости Украины. Об этом он заявил на своей странице в "Фэйсбуке".

Шоумен остался недоволен тем, что артиска не так давно посетила "Новую волну", где выступала в курортном городе "страны-агрессора".

"Во время войны нельзя выступать как для захватчиков, так и для жертв агрессии", – объяснил он.

Он отметил, что на Украине нет закона о коллаборации, поэтому артисты с украинскими паспортами по-своему трактуют возможность сотрудничества с Россией. В пример он привел Макса Барских, Светлану Лободу, Ани Лорак и даже действующего президента страны Владимира Зеленского.

Однако далеко не все украинцы поддержали точку зрения Кондратюка. В комментариях они отметили, что Ротару является великой артисткой, до которой ему еще очень далеко.

"Ты забыл про свою работу в Останкино??? Как уже достали псевдо-патриоты со своей риторикой времен Потроха", – отметили люди.

Другие точку зрения продюсера поддержали.

"Безусловно! Но разве можно рассчитывать, что "квартальная" власть способна так мыслить?", – пишут в комментариях.

К слову, сразу после выступления артистки на "Новой волне" многие украинцы неодобрительно высказались в ее адрес.