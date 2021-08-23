Усыпан бриллиантами: Басков сделал Ротару роскошный подарок

Усыпан бриллиантами: Басков сделал Ротару роскошный подарок
Николай Басков. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Артист поздравил свою давнюю подругу с прошедшим днем рождения

В Сочи отшумела "Новая волна". В этом году внимание журналистов было приковано к Софии Ротару, которая прилетела в Россию всего на день. Эффектное появление артистки никого не оставило равнодушным. Почти все в один голос восхищались тем, как хорошо выглядит "хуторянка", которая в начале августа отметила свой 74-й день рождения. Не остался незамеченным и подарок Николая Баскова певице. 

Натуральный блондин, судя по всему, не забыл, что не так давно у его подруги был праздник. Артист порадовал Ротару роскошным браслетом, который усыпан драгоценными камнями. 

Басков сразу же надел подарок, инкрустированный бриллиантами и изумрудами, на руку певицы. По информации СМИ, украшение стоит около двух миллионов рублей. 

К слову, артисты уже давно дружат. Не раз они выступали на сцене дуэтом, а однажды блондин даже в шутку позвал исполнительницу хита "Лаванда" замуж. 

К слову, визит Ротару в Россию очень возмутил украинцев. Изначально поднялся шум в социальных сетях, в которых артистку назвали "продажной". Многие обратили внимание на то, что знаменитость полетела в "страну-агрессор" накануне Дня независимости. Позже в Незалежной и предложили и вовсе отказать "хуторянке" во въезде в страну. 

Источник: "СтарХит" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Valeriy Bondarik
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,,,,, З Д Р А В С Т В У Й Т Е ,,,,,

Где Прекрасная Ротару ("Хуторянка"...) И...
и ГДЕ-то ТАм, КАКАЯто...Старушка пугачёва...
(которая ОТРАБОТАЛА своё и НЫНЕ - Всем НАДОЕВШАЯ !)
````````````````````````````````````````````
...в Будущем Будут говорить :
"пугачёва, а ЭТО ТА, которая была...во Времена Ротару"...
- - - - -
Ничего ни к кому личного. Благодарю.
= = = = =
С уважением - Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 23-8-21.
ГостьАндрей
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Надо отдать Ротару должное. По сравнению с ней Пугачева-страшная косматая баба-Яга. На "волне" Ротару была шикарно одета. Пугачева все время косит под подростка. Мини, куриные ноги на показ
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