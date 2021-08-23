"Подлое поведение": Догилева раскрыла подробности ухода из театра Ермоловой

"Подлое поведение": Догилева раскрыла подробности ухода из театра Ермоловой
Татьяна Догилева. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Увольнение актриса пережила непросто

Татьяна Догилева рассказала, почему приняла решение уйти из театра имени Ермоловой. Не спас актрису даже тот факт, что теперь уже бывший худрук, Олег Меньшиков, является крестным отцом дочери знаменитости. 

В эфире передачи "Ты не поверишь!" звезда "Покровских ворот" призналась, что из театра ее просто выгнали. На принятие сего факта понадобилось время. 

"Случилось подлое поведение людей, которых я любила", 

– пояснила актриса. 

К слову, Догилева ушла со сцены театра в центре столицы еще в 2012 году. Тогда Олег Меньшиков уже занимал пост художественного руководителя. Можно предположить, что актер – один из тех людей, кого Татьяна любила. Звезда "Легенды 17" в те времена заявил, что актриса приняла верное решение, объяснив, что артистка почти не участвовала в постановках, хотя и получала немаленькую зарплату.

В преддверии нового театрального сезона артисты, которые остались без работы, решили обратиться к Владимиру Путину. Актеры написали обращение к российскому президенту, рассказав о сомнительных схемах Меньшикова. 

Обиженные артисты указали на подозрительную политику худрука, которая, вероятно, помогла ему обогатиться. 

Ранее одна из уволенных актрис раскрыла размер гонорара Меньшикова. Как оказалось, актер получает баснословные суммы за свою работу в Ермоловском театре. 

Источник: "Ты не поверишь!" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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