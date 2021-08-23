"Так выглядит счастье": появилось фото с выписки Арзамасовой из роддома

"Так выглядит счастье": появилось фото с выписки Арзамасовой из роддома
Елизавета Арзамасова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса дождалась возвращения супруга из командировки

Около недели назад Елизавета Арзамасова впервые стала мамой. Малыш появился на свет еще 14 августа, однако из роддома звезду "Папиных дочек" выписали только накануне. Забирать молодую маму домой приехал не только Илья Авербух, но и его взрослый сын Мартин. 

Фигурист, который до этого был в Нижнем Новгороде, после возвращения в Москву первым же делом поехал забирать супругу из роддома. Спортсмен преподнес Арзамасовой роскошный букет цветов, а сам аккуратно взял младенца на руки. 

Фото: https://www.instagram.com/liza_arzamasova/

Позже на странице Елизаветы в "Инстаграме" появилось трогательное семейное фото, на котором она запечатлена с малышом на руках. Рядом стоят ее возлюбленный вместе со старшим наследником. 

"Муж вернулся с победой из Нижнего Новгорода! Теперь все вместе – Домой!"

– подписала снимок актриса. 

 

В комментариях пользователи Сети поздравили семейную пару с пополнением, отметив, что Арзамасовой очень идет быть мамой.

 "Так выглядит счастье! Поздравляю с выпиской! Счастья и здоровья вашей семье, Лиза!", "Будьте всегда такими же счастливыми! Лучики солнца вашей семье", "Чудесная семья! Так приятно на вас посмотреть!", "Здоровья всем вам! Какие вы счастливые!"

– написали под публикацией. 

Ранее звезда "Папиных дочек" опубликовала первое фото с новорожденным сыном. 

Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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