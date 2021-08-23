Блондинка порадовала поклонников пикантным видео

Вера Брежнева уже несколько дней отдыхает на белоснежных пляжах. Артистка радует поклонников солнечными снимками и охотно делится подробностями своего отдыха. В этот раз экс-солистка ВИА "Гры" опубликовала достаточно откровенное видео.

На ролике, который появился на странице певицы в "Инстаграм", она запечатлена лишь в одних трусах. Блондинка показала, как она принимает душ по утрам.

"Водные процедуры. Решила начать эту неделю так",

– подписала Брежнева публикацию, отметив, что видео предназначено для тех, кому уже исполнилось 18.

На отдельных кадрах можно заметить очертания обнаженной груди артистки. Поклонники пришли в восторг от фигуры знаменитости, а заодно попросили радовать их подобными кадрами почаще.

"Божественная Вера!", "Мне уже давно 18+! Так что Вера, вы чрезмерно сногсшибательная", "Каждый день так начинайте и заканчивайте (в прямом эфире)!", "Ни жириночки", "Обернитесь, обернитесь...", "Вера, почаще купайтесь", "Поменять-то можно ракурс, не видно ж ничего", "Хорошее начало понедельника", "Вера, вы выглядите просто потрясающе, глядя на вас, просто "сносит башню",

– восторгаются подписчики Брежневой.

Ранее Брежнева подогрела слухи о разладе в отношениях с Константином Меладзе. Певица отметила, что она наконец перестала смотреть на окружающий ее мир через "розовые очки".