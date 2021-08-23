Комика забрали прямо с кинофестиваля

Недавно украинское государство взорвала выходка именитого кинорежиссера из Великобритании Терри Гиллиама. Комик нанес незалежным страшное оскорбление, а затем загадочным образом оказался в больнице.



Инцидент произошел во время Международного Одесского кинофестиваля. По информации журналистов, создателя известных всем фильмов "Страх и ненависть в Лас-Вегасе", "Воображариум доктора Парнаса" и других госпитализировали прямо с мероприятия.

При этом доподлинно неизвестно, что конкретно случилось с восьмидесятилетним культурным деятелем из Британии. По данным украинского издания "Думская", режиссер провел ночь в больничной палате, а затем отправился на родину.

Любопытно, что перед странной историей с таинственной госпитализацией Терри Гиллиам оскандалился на всю Незалежную. Случайно ли, или по какой-то задумке великий режиссер спутал Украину с Россией. Находясь в Одессе, он признался, что очень рад был побывать в этом прекрасном российском городе. Он также поблагодарил Россию за организацию фестиваля, который на самом деле был подготовлен силами украинцев.

Разумеется, такая выходка заставила незалежных вскипеть от ярости – они уже долгие годы пытаются отказаться от собственной истории и делают вид, что не имеют ничего общего с Россией.