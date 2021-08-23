Жена Цекало перестала скрывать округлившийся живот

Жена Цекало перестала скрывать округлившийся живот
Александр Цекало. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Молодую избранницу артиста заподозрили в беременности

В СМИ активно обсуждают новое видео супруги Александра Цекало. Дарина Эрвин, которая не любит говорить о своей личной жизни, заинтриговала подписчиков свежей публикацией. На нем брюнетка позирует в обтягивающей юбке, которая подчеркнула уже заметно округлившийся живот. 

В Сети тут же решили, что в скором времени избранница продюсера в скором времени станет мамой. Но, возможно, Эрвин просто выбрала неудачный ракурс, ведь еще пару дней назад художница делилась фотографиями с пляжа, демонстрируя плоский живот. 

Фото: instagram.com/stories/darina.ervin

Официальных заявлений пара пока не делала. Не исключено, что их и не будет, потому что супруги крайне редко дают интервью и тщательно оберегают свою семью от сплетен и всевозможных интриг. 

При этом Цекало и Эрвин не скрывали, что хотели бы, чтобы у них был совместный ребенок. Если догадки поклонников подтвердятся, то художница станет мамой в первый раз. Для шоумена же это будет третий ребенок. Сына и дочь артисту подарила бывшая жена Виктория – сестра Веры Брежневой. 

К слову, именно из-за нынешней жены Цекало разорвал отношения с коллегами по шоу "Прожекторперисхилтон". Гарик Мартиросян, Сергей Светлаков и Иван Ургант отказались принимать решение комика связать свою жизнь с художницей, которая, кстати, вдвое младше него. И, как отметил Александр, из-за того, что бывшие друзья не уважают его выбор, то за один стол с ними он больше не сядет. 

Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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