В театре Ермоловой собрались судиться с уволенными актерами

В театре Ермоловой собрались судиться с уволенными актерами
Олег Меньшиков. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дирекция уже начала подготовку исков о защите чести и репутации

В Театре имен Ермоловой наконец перестали отмалчиваться. Дирекция, которую обвиняют в безосновательном увольнении сразу нескольких актеров, решила действовать радикально. Теперь артистам придется ответить перед законом. 

Как стало известно "Интерфаксу", сейчас готовятся иски в отношении некоторых актеров, которые делали громкие заявления, касающиеся работы Олега Меньшикова на посту худрука Ермоловского театра. 

По мнению представителей театра, эти обвинения не соответствуют действительности. В дирекции также намекнули, что пытались решить этот вопрос мирно и цивилизованно, но, судя по всему, этого сделать не удалось. 

В театре также указали на то, что все увольнения оправданы и основаны на трудовом кодексе РФ. Так, среди потерявших любимую работу нет заслуженных или народных артистов, также под сокращение не попали люди предпенсионного и преклонного возраста. Больше на сцену не выйдут лишь те, кто достаточно долгое время не появлялся в стенах театра на Охотном ряду, не принимая при этом никакого участия в жизни коллектива. 

Представители не забыли указать на то, что с того момента, как Меньшиков стал худруком, доходы увеличились в 21 раз. Тем более, что все необходимые проверки проводятся регулярно. И в ходе них, кстати, никаких нарушений не было выявлено. 

Ранее уволенные артисты Ермоловского театра обратились к Владимиру Путину с коллективным заявлением, в котором указали на сомнительные принципы работы Меньшикова. 

Источник: "Интерфакс" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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